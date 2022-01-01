Зеленський назвав несподівану причину поразки України на Євро-2020

У новорічному зверненні президент згадав про футбол

Президент України Володимир Зеленський назвав несподівану причину поразки збірної країни з футболу на Євро-2020. Про це він розповів у своєму новорічному відеозверненні.

За його словами, команда України програла у чвертьфіналі турніру Англії з рахунком 0:4, бо українські футболісти не хотіли зіпсувати відносини країни зі стратегічним партнером. Зеленський також зазначив, що гра команди об'єднала всіх мешканців України та «зробила щасливими» виробників заспокійливого.

На відео – із 11:04

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

«А як ми налякали олігархів? Вперше вони бояться закону. Одного закону. Настільки бояться, що лякають всіх нас. Лякали, що ми замерзнемо. Але ціни на газ для наших громадян не зросли. І це факт. Лякали, що ми будемо голодні. А ми вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. І це рекорд для незалежної держави», – заявив Зеленський.

Він також похвалився ринком землі.

«Ринок землі запустився. Мільйони українців стали реальними власниками своєї землі. Це відзначають усі наші міжнародні партнери. Саме ті, про яких лякали, що вони від нас відвернуться», - додав президент.

Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із дітьми, а позаминулого - із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

До слова, найшвидше відсвяткували Новий 2022 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.



