Мінімальна зарплата у 2022 році: коли чекати підвищення

Наступне підвищення «мінімалки» очікується більш ніж за пів року

Мінімалка збільшиться на 200 грн, що дорівнює зростанню у 3%

У Новому році українців очікує підвищення розміру мінімальної заробітної плати, але не одразу. У Законі «Про державний бюджет України на 2022 рік» Верховна Рада передбачила з 1 січня 2022 року мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 6500 гривень, однак така «мінімалка» була встановлена ще в грудні 2021 року.

Наступне підвищення очікується більш ніж за пів року. Так, з 1 жовтня рівень «мінімалки» становитиме 6700 гривень, тобто вона збільшиться на 200 грн, що дорівнює зростанню у 3%, інформує УНН.

Як відомо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила Бюджет-2022, а вже 10 грудня Закон підписав президент.

Порівняно з першим читанням доходи державного бюджету зросли на 54,7 млрд грн і визначені в сумі 1 трлн 322 млрд грн. Видатки збільшені на 55,7 млрд грн і закладені на рівні 1 трлн 521 млрд грн.

У межах співробітництва з МВФ граничний дефіцит бюджету встановлено на рівні 3,5% ВВП, а саме – 188,798 млрд грн.

Бюджетом, згідно з даними уряду та парламенту, також було передбачено:

індекс споживчих цін – 6,2% (грудень до грудня попереднього року);

прожитковий мінімум – з 1 січня – 2 393 грн, з 1 липня – 2 508 грн, з 1 грудня – 2 589 грн;

мінімальна зарплата – з 1 січня – 6 500 грн, з 1 жовтня – 6 700 грн;

середньомісячна заробітна плата – 15 258 грн;

рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, до економічно активного населення – 8,5%;

експорт товарів і послуг – 6,5% р/р;

імпорт товарів і послуг – 9,2% р/р;

курс гривні до долара США – 28,6/28,7 середній/на кінець року.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповідав, що до кінця 2021 року мінімальна заробітна плата зросте ще на 500 грн. Підвищення також передбачене 2022 року.

Очільник уряду зауважив, що минулого року мінімальна зарплата була збільшена майже удвічі. Водночас, за його словами, потрібно зберегти баланс, аби уникнути негативного впливу інфляції та не створювати навантаження на бізнес.

Нагадаємо, в Україні у 2022 році зросте середньомісячна зарплата. Її збільшення відбуватиметься поступово протягом року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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