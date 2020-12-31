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    Політика

    Новорічне привітання президента Зеленського: пряма трансляція

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    У мережу &laquo;злили&raquo; відео можливого новорічного звернення президента Зеленського - Новорічне привітання президента Зеленського: пряма трансляція
    У мережу «злили» відео можливого новорічного звернення президента Зеленського

    В минулому році Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу

    Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком.

    Новорічне звернення Зеленського транслюють українські телеканали і пресслужба президента.

    Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

    Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

    У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного.

    До слова, найшвидше відсвяткували Новий 2020 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.

    О 17:00 за київським часом Новий рік зустріли в Японії і обох Кореях (Північній і Південній).

    Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть американська частина острова Самоа і острів Бейкер в Тихому океані. Там куранти проб'ють о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.

    Теги: Володимир Зеленський новорічні свята президент
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