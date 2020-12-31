Новорічне привітання президента Зеленського: пряма трансляція

В минулому році Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком.

Новорічне звернення Зеленського транслюють українські телеканали і пресслужба президента.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного.

До слова, найшвидше відсвяткували Новий 2020 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.

О 17:00 за київським часом Новий рік зустріли в Японії і обох Кореях (Північній і Південній).

Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть американська частина острова Самоа і острів Бейкер в Тихому океані. Там куранти проб'ють о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.