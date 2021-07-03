Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020
Збірна України проводить найважливіший матч на чемпіонаті Європи
Час Х настав. Україна і Англія в 1/4 фіналу Євро-2020 з’ясовують, хто з них гідний пройти в наступний етап.
Вже відомі стартові склади суперників.
Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.
Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.
10 хвилин до матчу. Останні приготування. Ось як наші хлопці налаштовувалися на гру
20 хвилин до матчу. Ось такий зараз вигляд має «Стадіо Олімпіко». Нагадаємо, ми зіграємо в жовтих кольорах.
Пів години до матчу. Як видно, до основного складу не потрапив Руслан Малиновський. Цей стадіон для нього не зовсім чужий. Він тут грав проти "Роми". Залишився в запасі і Тарас Степаненко.
Команди вже вийшли на поле. Поки що на розминку
Про все, що передувало матчу, дивіться тут.