Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020

Збірна України проводить найважливіший матч на чемпіонаті Європи

Час Х настав. Україна і Англія в 1/4 фіналу Євро-2020 з’ясовують, хто з них гідний пройти в наступний етап.

Вже відомі стартові склади суперників.

Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.

10 хвилин до матчу. Останні приготування. Ось як наші хлопці налаштовувалися на гру

20 хвилин до матчу. Ось такий зараз вигляд має «Стадіо Олімпіко». Нагадаємо, ми зіграємо в жовтих кольорах.

Пів години до матчу. Як видно, до основного складу не потрапив Руслан Малиновський. Цей стадіон для нього не зовсім чужий. Він тут грав проти "Роми". Залишився в запасі і Тарас Степаненко.

Команди вже вийшли на поле. Поки що на розминку

Про все, що передувало матчу, дивіться тут.

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