  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020
    Фото: УАФ

    Збірна України проводить найважливіший матч на чемпіонаті Європи

    Час Х настав. Україна і Англія в 1/4 фіналу Євро-2020 з’ясовують, хто з них гідний пройти в наступний етап.

    Вже відомі стартові склади суперників.

    Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

    Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.

    10 хвилин до матчу. Останні приготування. Ось як наші хлопці налаштовувалися на гру

    20 хвилин до матчу. Ось такий зараз вигляд має «Стадіо Олімпіко». Нагадаємо, ми зіграємо в жовтих кольорах.

    23_02

    Пів години до матчу. Як видно, до основного складу не потрапив Руслан Малиновський. Цей стадіон для нього не зовсім чужий. Він тут грав проти "Роми". Залишився в запасі і Тарас Степаненко.

    21_01

    Команди вже вийшли на поле. Поки що на розминку

    11_06

    Про все, що передувало матчу, дивіться тут.

    Читайте також:
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна – Англія. Онлайн-трансляція головного матчу ЄВРО-2020