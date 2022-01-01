Харків'янин вакцинувався 18 разів на прохання лікарки

Рекордсмен зробив щеплення усіма існуючими вакцинами в Україні

У Харкові чоловік встановив дивний рекорд. Олексій Сукач 18 разів вакцинувався проти коронавірусу. Каже, що зробив це на прохання сімейного лікаря. Сюжет про рекордсмена зняв телеканал 2+2.

Рекордсмена звуть Олексій Сукач. Він розповів, що вже отримав 18 щеплень проти коронавірусу. Однак на цьому зупинятись не збирається. Хоче вакцинуватись 25 разів.

Харків’янин стверджує, що погодився на вакцинацію на прохання сімейної лікарки. Олексій каже, що медик попросила його вакцинуватись за винагороду. За кожне щеплення пообіцяла безкоштовне направлення на перебування у харківській лікарні, а після 20 дози вакцини – путівку у санаторій.

Олексій також розповів, що лікарка має на меті задовольнити свої інтереси. Адже це підвищить її рейтинг на українському сайті лікарів.

Журналісти зв’язались із сімейною лікаркою Олексія, але вона заперечила таку інформацію і сказала, що у неї немає пацієнта з таким прізвищем. Хоча насправді виявилось, що Олексій Сукач таки вказаний у списку її пацієнтів.

Інші лікарі не можуть повірити, що чоловік дійсно вакцинувався стільки разів справжніми препаратами. Однак, перевіривши дані, були шоковані.

Сам рекордсмен жартує та виглядає веселим. Каже, що хоче зробити 25 вакцин.

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До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».