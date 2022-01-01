Експосли США закликали Байдена оприлюднити санкції проти Росії

Білий дім має оприлюднити підготовлені на випадок нападу РФ на Україну санкції

Група з 24 американських експертів з Росії та колишніх послів закликала президента США Джо Байдена оприлюднити список заходів, які Білий дім має намір вжити у разі нападу Росії на Україну. Про це повідомляє Associated Press.

«Ми вважаємо, що США в координації з союзниками НАТО та з Україною повинні негайно вжити заходів, які вплинуть на розрахунки Кремля до того, як там зроблять вибір на користь військової ескалації», – зазначили вони.

Уточнюється, що заяву підписали два колишні посла США в Росії Майкл Макфол та Олександр Вершбоу, а також кілька експослів США в Україні.

На думку дипломатів, план таких санкцій необхідно довести до Москви вже зараз, «щоб Кремль мав чітке уявлення про масштаби економічного удару, з яким він зіткнеться».

«Така відповідь включатиме пакет серйозних і болючих санкцій, які будуть застосовані негайно, якщо Росія нападе на Україну. В ідеалі плани цих санкцій мають бути передані Москві зараз, щоб Кремль чітко розумів масштаби економічного удару, на який він зіткнеться», – йдеться в заяві.

Раніше стало відомо, що очільник Білого дому Джо Байден та президент України Володимир Зеленський, ймовірно, проведуть телефонну розмову 2 січня.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.