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    Як Чісора на зважуванні з Усиком вар’ята грав (відео)

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    Олександр Усик - Дерек Чісора. Дуель поглядів - Як Чісора на зважуванні з Усиком вар’ята грав (відео)
    Олександр Усик - Дерек Чісора. Дуель поглядів
    Світлина - Matchroom

    Усик показав рекордну вагу в кар’єрі

    Сьогодні, 31 жовтня, приблизно о 23:00 за київським часом на рингу Wembley Arena в Лондоні 33-річний український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) проведе бій проти на три роки старшого британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО). Переможець поєдинку повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів, іншим британцем Ентоні Джошуа.

    Напередодні боксери провели дуель поглядів. Британський боксер Дерек Чісора здивував уболівальників своїм виглядом під час офіційної процедури. Він з'явився у гримі, схожому на Джокера. Але радше глумився і з образу, і з самого процесу.

    Найімовірніше, це було відсилання до «Джокера». Тим паче, що перед боєм Чісора вже двічі публікував постери, де зображував себе в ролі Бетмена, а Усика – в ролі Джокера.

    Боксери показали різну вагу. Українець важить 98,42 кг, у той час як Чісора – 115,66 кг.

    Різниця у вазі – понад 17 кілограмів. Водночас для Олександра Усика така вага є рекордною у професійному боксі. Перед своїм першим боєм у гевівейті Усик важив 97,5 кілограмів – майже на кілограм менше, ніж зараз.

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