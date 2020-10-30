Усик – Чісора за добу до бою: висловлювання бійців, обійми і дуель поглядів (фото)

Наразі суперники ставляться одне до одного з максимальною повагою

Завтра, 31 жовтня, на рингу Wembley Arena в Лондоні 33-річний український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) проведе бій проти на три роки старшого британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО). Переможець поєдинку повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів, іншим британцем Ентоні Джошуа.

Під час перед матчевих заходів суперники не шкодували одне для одного ні компліментів, ні прихованих погроз.

«Йому доведеться битися за моїми правилами – це все, що я можу сказати, - сказав Чісора в інтерв'ю Sky Sports. – Я не можу битися так, як вигідно йому, бо відправлю його ховатися в окопи. Знаю, що мені належить прийняти трохи ударів, але можу ґарантувати, що коли я влучу своїм, він це відчує. Я готовий пропускати, 100%. Чи готовий він пропускати від мене? Я так не думаю. Я ж готовий прийняти все, що у нього є. Влаштую спеку в рингу з першого раунду і аж до завершення бою».

«Я поки не думаю про Дерека. Я буду думати про нього в суботу. Він сильний хлопець, який спробує мене перемогти. Я з командою готувався до цього. Звичайно, Чісора в чомусь хороший, але я не знаю, в чому саме. Я не боюся. Мене оберігає ангел, тому мені не страшно. У мене немає жодного страху перед Чісорою. Я поб'ю його. Я ніколи не розповім вам про свій план на бій до його початку. Це таємна інформація. Ви його побачите в суботу», - розповів Усик у четвер.

Загалом напередодні фінальної прес-конференції опоненти демонстрували максимальну ґречність і навіть обійнялися. Щоправда, під час самої розмови з журналістами не обійшлося без казусу з боку британського бійця. Коли мікрофон передали уродженцю Зімбабве, який все свідоме життя живе в Лондоні, стався наступний діалог.

Чісора: Все, про що я тебе прошу, Едді (промоутер Едді Герн), і я абсолютно серйозний: мені потрібен чесний рефері і чесні судді, а не так, як було в бою з Вайтом, коли ти купив суддю. Розумію, Олександр – твій клієнт, так як ти продав душу росіянам...

Герн: Усик з України!

Чісора: Окей-окей, ти продав душу русс... українцям. Але я знову доведу свою цінність. Мені потрібно лише, щоб все було чесно, для всіх. Я можу програти вісім раундів, дев'ять, навіть 11. Але хто знає, що трапиться в 12-му?

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