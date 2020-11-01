Олександр Усик — російський боксер, який вже назавжди втрачений для України

Все, що треба знати про реальні погляди Усика, так це те, що його молодша дитина вже має громадянство Росії

З приводу Усика.

Оті всі вчорашні реверанси в бік українського типу патріотизму - голімий цирк. Куратори вирішили, що трохи перетиснули з напором «рускаво міра» від Саші. Ну, по ступеню суспільного осуду його відверто манкуртської поведінки. Тому для вигляду трохи здали назад — щоб подивитися: а раптом народець все забуде й знову полюбить Усика? Звідси й знову екіпірування в національних кольорах, пісня Жадана під вихід тощо. Але — люта вата в голові.

Все, що вам треба знати про реальні погляди Усика та його втраченість для України - так це те, що його молодша дитина вже має громадянство РФії. За словами дружини Усика, відвертої ватниці та любительниці московських попів — вони цього Мішу спецом в Сімферополі народжували, щоб це громадянство отримати.

Не ведіться на зовнішнє — судіть по справах.

Тому вчора виграв просто Усик. Відомий російський боксер.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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