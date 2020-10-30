Кличко – Чісора. Як суперника Усика молотив нинішній мер Києва (відео)

Для віталія то був передостанній бій у кар’єрі

Завтра, 31 жовтня, на рингу Wembley Arena в Лондоні 33-річний український супертяж Олександр Усик (17-0, 13 КО) проведе бій проти на три роки старшого британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО). Переможець поєдинку повинен зустрітися в титульному бою з володарем трьох чемпіонських поясів, іншим британцем Ентоні Джошуа.

Свого часу Чісора вже бився з іншим видатним українцем. 18 лютого 2012 року на рингу мюнхенського OlympiahalleДерек вистояв усі 12 раундів, але програв одноголосним рішенням суддів бій за титул чемпіона світу за версією WBC чинному володареві пояса Віталієві Кличку.

Весь час до бою Чісора намагався спровокувати Кличка на бійку: спочатку дав ляпаса на зважуванні, потім перед боєм плюнув в обличчя Володимиру Кличку.

Бій вийшов досить важким для Віталія. Хоча він з першого раунду не залишав у спокої Дерека, у восьмомоу раунді стало помітно, що українець сильно втомився. Чісора, будучи на 12 років молодшим, намагався пресингувати Віталія, але його прагнення до дострокової перемоги вимотало і його.

До кінця дев'ятого раунду натиск Дерека сильно зменшився. У той же час Кличко продовжував наносити поодинокі, але акцентовані і точні удари, що призвело до перемоги за очками. Незважаючи на перемогу, багато оглядачів відзначили, що в 40 років Віталій помітно втратив швидкість, витривалість і силу удару, що, крім травми, стало причиною настільки запеклого бою з не найсильнішим з претендентів. У підсумку Чісора виграв восьмий і 12-й раунди, в той час як Віталієві судді віддали 10 з 12-ти трихвилинок.

Після бою з Чісорою Віталій Кличко виходив у ринг лише раз. 8 вересня 2012 року він у Москві нокаутував німця сирійського походження Мануеля Чарра і зевершив кар’єру з рекордом 45-2, 41 КО.