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    Події в Україні

    Зеленський призначив нового главу управління СБУ Львівщини

    Указ про кадрові зміни підписано ще 12 березня - Зеленський призначив нового главу управління СБУ Львівщини
    Указ про кадрові зміни підписано ще 12 березня
    фото з відкритих джерел

    Новим очільником регіонального управління став Артем Бондаренко

    Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Глава держави звільнив Івана Осипчука з посади очільника управління. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Так, глава держави видав указ №129/2022, яким звільнив Осипчука. Після цього Зеленський підписав указ №130/2022, яким призначив нового очільника управління СБУ у Львівській області.

    Новим очільником регіонального управління став Артем Бондаренко. Досі Артем Бондаренко був заступником начальника львівського обласного управління СБУ.

    «Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в указі.

    Зазначимо, що укази були видані президентом ще вчора, 12 березня, але опублікували їх на сайті глави держави лише сьогодні.

    Нагадаємо, у ніч проти13 березня у Львові пролунали вибухи. Сталися вони під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

    Як повідомлялось, під час ранкових обстрілів Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині рашисти випустили близько 30 крилатих ракет.

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    Теги: СБУ Львівщина Володимир Зеленський президент Артем Бондаренко указ
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    Зеленський призначив нового главу управління СБУ Львівщини