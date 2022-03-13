Зеленський призначив нового главу управління СБУ Львівщини

Указ про кадрові зміни підписано ще 12 березня

Новим очільником регіонального управління став Артем Бондаренко

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Глава держави звільнив Івана Осипчука з посади очільника управління. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, глава держави видав указ №129/2022, яким звільнив Осипчука. Після цього Зеленський підписав указ №130/2022, яким призначив нового очільника управління СБУ у Львівській області.

Новим очільником регіонального управління став Артем Бондаренко. Досі Артем Бондаренко був заступником начальника львівського обласного управління СБУ.

«Призначити Бондаренка Артема Ігоровича начальником управління Служби безпеки України у Львівській області», – йдеться в указі.

Зазначимо, що укази були видані президентом ще вчора, 12 березня, але опублікували їх на сайті глави держави лише сьогодні.

Нагадаємо, у ніч проти13 березня у Львові пролунали вибухи. Сталися вони під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

Як повідомлялось, під час ранкових обстрілів Міжнародного миротворчого центру на Яворівщині рашисти випустили близько 30 крилатих ракет.