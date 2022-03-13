Президент відвідав поранених захисників України (відео)

Зеленський разом із командою приїхав до військового госпіталю у Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та іншими членами своєї команди відвідали військовий госпіталь у Києві.

Президент поспілкувався з лікарями, персоналом, а головне, із пораненими українськими воїнами. Бійці розповіли Зеленському, де і як отримали поранення.

Автор: Главком

У цей медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.

Володимир Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.

Напередодні президент Володимир Зеленський вперше за довгий час озвучив воєнні втрати України. За його словами, загинули близько 1300 українських військових. Про це глава держави заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

«У нас загинуло близько 1300 військових», – сказав Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на ранок 13 березня.

Арестович також додав, що здійснюються дипломатичні та гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців із оточених міст.

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