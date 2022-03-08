Мер сів у крісло голови ОДА. Зеленський провів кадрову ротацію на Кіровоградщині

З 8 березня Андрій Райкович офіційно голова Кіровоградської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації і призначив на цю посаду Андрій Райковича, який є міським головою Кропивницького. Про це у Facebook повідомив сам Райкович.

«Відсьогодні так я звертаюсь не лише до жителів обласного центру, а до всієї Кіровоградщини.Президент України Володимир Зеленський своїм Указом призначив мене головою облдержадміністрації.Навіть у мирний час це завжди була висока довіра і ще більша відповідальність.У час війни, героїчної боротьби нашого народу з російським агресором за свою землю, за свою свободу, за мир у Європі ця довіра і ця відповідальність множиться майже на мільйон», – написав новопризначений голова ОДА.

За його словами, нині головним завданням є оборона кордонів, оскільки ворожі колони вже намагалися вдертися на Кіровоградщину.