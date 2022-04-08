Зеленський звернувся до українців на 44-й день війни (відео)

Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 44 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

«Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п’ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності», – сказав Зеленський.

Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську, додав він.

«Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча», – заявив Зеленський.