Зеленський розповів, чи звільнить Баканова

Президент підняв тему звільнення голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про його наміри звільнити очільника спецслужби. Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду у Києві.

Зокрема, президентові поставили запитання, чи встигнуть в Україні вчасно провести реформу СБУ відповідно до вимог, які необхідно виконати в рамках наближення до членства в Європейському Союзі.

«Що стосується реформи Служби безпеки України, я повністю підтримую цю реформу. Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні, щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Це правда. Ми будемо продовжувати на шляху до Європейського Союзу, але я ще раз підкреслюю, ми робимо реформи для себе, а не для Європейського Союзу. ... Тому реформ багато, планів багато. Я думаю, що навіть війна не зупинить нас від деяких важливих кроків тільки вперед. Саме такий напрямок у нас є», – наголосив Зеленський.

Також президент прокоментував чутки про його намір звільнити очільника спецслужби.

«Що стосується керівника Служби безпеки України, по-перше, якщо б я хотів його звільнити, я думаю, що я б його вже звільнив, а по-друге, дійсно у нас зараз відбувається інспекція всіх правоохоронних органів саме через те, що 24 числа, коли було повномаштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись, замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що особисто зустрічається з керівниками областей і слухає доповіді про діяльність правоохоронних органів.

Раніше Зеленський звільнив послів у п’ятьох країнах.