Чи нападе Білорусь на Україну? Роз’яснення МВС

Білоруська армія не має ресурсів для повноцінного нападу на Україну, тож, скоріш за все, використовуватиме диверсійні групи

На кордоні з Україною розміщено усього кілька тисяч російських військових

Білоруська армія не має «ударного кулака» для повноцінного наступу на територію України. Варіант наступу Білорусі на північно-західні регіони України прокоментував радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За словами Денисенка, в районі українського кордону білоруська армія триває зараз близько 4 тис. військових. «З цим неможливо розпочинати наступ», – запевнив Денисенко.

Тож, зазначив радник Монастирського, єдина тактика, на яку здатні білоруси – це використання диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). «За цим потрібно стежити, що вони робитимуть і як, чи накопичуватимуться війська», – пояснив Вадим Денисенко.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.