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    Події в Україні

    Зеленський заявив, що Україна не отримувала винищувачі

    Зеленський заявив, що Україна не отримувала винищувачі

    Глава української держави сказав, що сьогодні наша країна ще не отримала винищувачі, але «має дати і гарантії»

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще не отримувала винищувачі від іноземних партнерів. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV.

    Як зазначається, відповідаючи на запитання, чи отримала Україна винищувачі, Зеленський заявив, що він «людина чітких кроків і людина фактів».

    «Тому по факту, винищувачів у нас нема. Жодного постачання будь-яких літаків у нас ще не було... Поки що ми маємо те, що маємо», – наголосив український лідер.

    Водночас, на уточнювальне запитання журналіста щодо очікуваних дат надходження обіцяного військового обладнання від західних партнерів, український президент зазначив: «У нас є дати, у нас є гарантії, але знову ж таки, ми спочатку хочемо отримати, а потім будемо вдячні».

    При цьому, український лідер відповів на питання щодо військової допомоги від Франції.

    «У нас є деякі речі. Щодо деталей, то я не готовий про це говорити, але є речі, на які ми чекаємо. Ми отримали сигнал, що це стане можливим найближчим часом», – зазначив Зеленський.

    Зазначимо, що раніше речник Міністерства оборони США Джон Кірбі заявив, що Україна отримала допомогу для посилення своєї авіації у вигляді літаків.

    Проте у ЗСУ уточнили інформацію, заявивши, що вони отримали запчастини та комплектуючі для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, а не самі літаки.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський заявив, що Україна не отримувала винищувачі