Google заблокував робочу пошту Держдуми РФ
Gmail заблокував робочу пошту duma.gov без можливості відновлення даних
Депутат Держдуми Росії Сергій Марков повідомив, що Gmail заблокував робочу пошту парламентарів без можливості відновити дані. Про це він написав в одній із соцмереж.
«Gmail заблокував нашу робочу пошту duma.gov без можливості відновлення даних. Будьте обережними, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах», – написав Марков.
Коментатори його допису, включаючи інших російських пропагандистів, висловили подив щодо використання російською держдумою американського поштового сервісу.
Марков уточнив, що пошту заведено у 2009 році, коли «все було добре». При цьому офіційно Фейсбук у Росії заблокований з 4 березня.
Нагадаємо, також Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні. Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв.
Раніше Apple і Google припинили роботу з російськими картами «Мир».