Зеленський скептично поставився до переговорів Макрона і Путіна

Результатів переговорів Макрона і Путіна не було, зазначив глава держави

Президент Володимир Зеленський скептично оцінив результати переговорів Емманюеля Макрона з Володимиром Путіним. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV.

«Думаю, Емманюель Макрон також розуміє, що надія на діалог із Путіним ставиться під сумнів. Результатів не було», – сказав Зеленський.

Оцінюючи свої відносини з Макроном, глава держави заявив, що не хотів би їх втрачати. Відповідаючи на запитання про те, чи сподівається він на переобрання чинного президента Франції, Зеленський зазначив, що не має права впливати на перебіг виборчої кампанії.

«У мене є відносини з Емманюелем Макроном, я не хотів би їх втратити», – додав він.

13 квітня Макрона спитали, чи може він, як президент США Джо Байден, назвати дії Росії в Україні геноцидом. Президент Франції відповів, що обережно ставиться до цього слова, бо сумнівається, що ескалація риторики допоможе зупинити війну.

Макрон вважає, що Володимир Путін почав війну проти України через «образу, яка переросла в параною» та посилилась ізоляцією під час пандемії коронавірусу.

Французький президент регулярно спілкується з російським колегою телефоном. Після однієї з розмов Емманюель Макрон сказав, що Путін прагне захопити всю Україну, і що «найгірше ще попереду».

Емманюель Макрон був першим главою іноземної держави, з яким Володимир Зеленський зустрівся ще будучи кандидатом у президенти. Це сталося 12 квітня 2019 року – за кілька днів до другого туру українських виборів.

24 квітня у Франції має відбутися другий тур президентських виборів, на яких Макрон змагатиметься за перемогу з Марін Ле Пен.