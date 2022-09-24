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Обстріл Запоріжжя. Місцеві провели ніч в автобусах (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя. Місцеві провели ніч в автобусах (фото)
Вночі на 24 вересня росіяни завдали ударів по Запоріжжю
фото: Анатолій Куртєв

Мешканці будинку мали можливість перечекати ніч у комунальному автобусі

Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до дев'яти осіб. Про це повідомив секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв.

Зазначається, що один цивільний госпіталізований, ще один загинув.

"В результаті нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано. Мешканці будинку мали можливість перечекати ніч у комунальному автобусі, використаному як пункт обігріву. Ще в дев'яти багатоквартирних будинках вилетіли шибки. Вибиті вікна та зруйновані дахи в приватних будинках" , - розповів він.

На місці події працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

Людям, які залишилися без житла, пропонується тимчасове поселення у найближчому дитячому садку.

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Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Додамо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Ворог не припиняє завдавати удари по цивільній інфраструктурі та оселях мирних жителів. Загроза авіаційних та ракетних ударів окупантів зберігається на всій території України.

Теги: пожежа окупанти обстріл Запоріжжя будинок

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