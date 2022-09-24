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Обстріл Запоріжжя: одна людина загинула, семеро поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: одна людина загинула, семеро поранені
Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі
фото: О.Старух

Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя спалахнув житловий будинок. Одна людина загинула, семеро поранені.
Про це повідомив голово Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.

Потерпілим надали медичну допомогу.

«Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено», - повідомив Старух.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, вчора Запоріжжя зазначало масованого ракетного удару. Рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.

Теги: рашисти ракета Запоріжжя готель ворог будинок Telegram

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