Обстріл Запоріжжя: одна людина загинула, семеро поранені

Вночі ворог вдарив по Запоріжжю: є загиблі

Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя спалахнув житловий будинок. Одна людина загинула, семеро поранені.

Про це повідомив голово Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.



Потерпілим надали медичну допомогу.

«Одна ворожа ракета потрапила до житлового сектору обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку. На жаль, одна людина загинула, 7 людей поранено», - повідомив Старух.

На місці працюють аварійні служби.

Нагадаємо, вчора Запоріжжя зазначало масованого ракетного удару. Рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу.

До слова, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.