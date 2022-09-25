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Житель Херсонщини сяде в тюрму за підготовку терактів в регіоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Житель Херсонщини сяде в тюрму за підготовку терактів в регіоні
Серед своїх знайомих зловмисник підшукав виконавців задуму, які мали фотографувати й фіксувати на відео адміністративні об’єкти
фото з відкритих джерел

Засуджений створив терористичну групу для організації терактів у Херсоні та області

На Херсонщині суд призначив місцевому мешканцю покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за підготовку терактів у регіоні. Про повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури місцевого жителя засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за створення терористичної групи та організацію придбання бойових припасів (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України)», – ідеться в повідомленні.

Прокурор у суді довів, що в грудні 2015 року під час перебування в тимчасово непідконтрольному Україні Луганську засуджений створив терористичну групу для організації терактів у Херсоні та області.

Серед своїх знайомих зловмисник підшукав виконавців задуму, які мали фотографувати й фіксувати на відео адміністративні об’єкти, будівлі правоохоронних органів і пенітенціарних служб України. Також вони придбали зброю й боєприпаси. Свій план члени групи не втілили, оскільки були викриті правоохоронцями.

Досудове розслідування здійснювалося за процедурою in absentia. Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, в окупованому Луганську «суд» на 13 років ув’язнив двох співробітників ОБСЄ.

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Теги: боєприпаси відео розслідування Херсонщина суд теракт

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