Житомирщина: у Малині пролунали вибухи

У регіоні оголошено повітряну тривогу

У неділю, 22 травня, жителі Житомирщини чули звуки вибухів. Трапилася подія близько 14 години. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що вибухи були у Малині. Інформацію про це «Суспільному» підтвердив міський голова міста Олександр Ситайло.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків. Поранення отримали троє людей.

Про наслідки авіаудавру в ефірі національного телемарафону розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Він уточнив, що у Малин 20 травня прилетіло три російські ракети.

Раніше повідомлялося, що 20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.

Зазначимо, що востаннє окупанти випускали ракети по Малину ввечері 8 березня. Внаслідок обстрілу було зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, із них троє – діти.