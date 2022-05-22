Як працюють комплекси автофіксації порушень ПДР та чи безпечні вони: пояснення МВС

Записи не зберігаються в камері та після передачі інформації видаляються, переконують у МВС

Комплекси працюють за іншим принципом, ніж звичні камери відеоспостереження

Комплекси автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху вже працюють у штатному режимі та надійно захищені. У цьому запевнило Міністерство внутрішніх справ України.

Комплекси працюють за іншим принципом, ніж звичні нам камери відеоспостереження, запевняють у відомстві.

«Запис невеликого відео і 2-3 фото відбувається лише у випадку порушення правил ПДР автомобілем, вони не зберігаються в камері та після передачі інформації видаляються. Ще жодного разу несанкціонованого витоку даних у тому числі із системи автоматичної фіксації порушень правил ПДР не зафіксовано», – кажуть в МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка, фіксацію порушень правил ПДР відновили з понеділка, 16 травня. Із того часу вже зареєстровано понад 200 тисяч подій.

Нагадаємо, із 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Раніше Кабмін змінив процедуру здачі іспитів та отримання посвідчень водія. Постанова уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» встановлює новий порядок.

Варто також попередити, що хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень. Зловмисники створили фейкові сайти, подібні до сервісного центру МВС, й виманювали дані водійських посвідчень українців.