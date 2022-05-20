Росіяни випустили по Малину три ракети: пів сотні зруйнованих будинків, є поранені

У Малин 20 травня прилетіло три російські ракети

Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків. Поранення отримали троє людей.

Про наслідки авіаудавру в обідню пору 20 травня в ефірі національного телемарафону розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Він уточнив, що у Малин 20 травня прилетіло три російські ракети.

«Протягом трьох тижнів Житомирщина не мала обстрілів, і в дійсності ми почали потихеньку повертатися до відновлення наших знищених територій. І сьогодні о 8:20 пролунала повітряна тривога, і о 8:40 так звану спецоперацію росії ми знову відчули у Малині. Було в дійсності не два, а три прильоти крилатих ракет у Малин. У нас пошкоджено залізничну інфраструктуру. Що найжахливіше – знову поранено трьох людей. У нас постраждало 50 осель мирних жителів. Чому я й кажу про так звану спецоперацію. І в нас 5 осель, за попередніми оцінками малинської міської влади, не придатні будуть для житла. Я хочу сказати, що взагалі від початку так званої спецоперації інфраструктура Житомирщини постраждала вже, за попередньою оцінкою, на 2,5 мільярди гривень», – зазначив Бунечко.

Зараз на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Впродовж дня в постраждалому мікрорайоні планують відновити електропостачання.

Раніше повідомлялося, що 20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.

Зазначимо, що востаннє окупанти випускали ракети по Малину ввечері 8 березня. Внаслідок обстрілу було зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, із них троє – діти.