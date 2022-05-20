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    Події в Україні

    Рашисти атакували Житомирщину: перші подробиці

    Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні - Рашисти атакували Житомирщину: перші подробиці
    Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні
    фото з відкритих джерел

    Російські військові завдали удару по Малину, що у Житомирській області

    У п'ятницю, 20 травня, російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

    Ймовірно, йдеться про ракетні удари.

    На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 08:20. Зараз тривога ще триває.

    Зазначимо, що востаннє окупанти випускали ракети по Малину ввечері 8 березня. Внаслідок обстрілу було зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, із них троє – діти.

    Нагадаємо, на початку березня російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу у Житомирі. Постраждала одна людина. 12 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині

    Крім цього, повідомлялося, що поблизу Житомира однорічна дівчинка травмувалася під час гри із гранатою, яку лишили по собі російські військові.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти атакували Житомирщину: перші подробиці