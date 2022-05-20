Рашисти атакували Житомирщину: перші подробиці

Російські військові завдали удару по Малину, що у Житомирській області

У п'ятницю, 20 травня, російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин. Про це у коментарі «Суспільному» повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Ймовірно, йдеться про ракетні удари.

На Житомирщині повітряну тривогу оголосили о 08:20. Зараз тривога ще триває.

Зазначимо, що востаннє окупанти випускали ракети по Малину ввечері 8 березня. Внаслідок обстрілу було зруйновано сім приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло п’ятеро осіб, із них троє – діти.

Нагадаємо, на початку березня російські військові завдали авіаудару по гуртожитку та заводу у Житомирі. Постраждала одна людина. 12 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині

Крім цього, повідомлялося, що поблизу Житомира однорічна дівчинка травмувалася під час гри із гранатою, яку лишили по собі російські військові.