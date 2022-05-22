Виступ Дуди у парламенті: повне відео звернення до депутатів

Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 22 травня, виступив у Верховній Раді. Повний виступ польського гаранта оприлюднив нардеп Олексій Гонаренко в Facebook.

Дуда пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом Євросоюзу.

«Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні», - заявив президент Польщі Дуда під час звернення з трибуни Верховної Ради.

За його словами, після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як це було завжди.

Також Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу та подякував українським захисникам.

«Польський народ дякує вам за ваш опір, за вашу відвагу і ваш захист Вітчизни», – сказав він.

Нагадаємо,президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Верховної Ради.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда прибув з візитом до України сьогодні, 22 травня, виступив у Верховній Раді.