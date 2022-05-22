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    У Києві запрацювала виставка підбитої російської техніки (відео)

    Збройні сили України перетворили гордість Російської федерації у гору металобрухту - У Києві запрацювала виставка підбитої російської техніки (відео)
    Збройні сили України перетворили гордість Російської федерації у гору металобрухту
    Фото: Lesia Mazanik

    Російська армія продовжує спонсорувати своєю технікою українські музеї

    У центрі Києва на Михайлівській площі влаштували виставку підбитої російської техніки.

    Друга «непереможна» армія світу продовжує спонсорувати своєю військовою технікою українські музеї. Сьогодні експонатами стали танк Т-72 Б -3, БМД – 2, башта від БМД – 4, машина радіоелектронної боротьби та частина позашляховика «Тигр».

    Українські Збройні сили перетворили цю гордість Російської федерації у гору металобрухту.

    «Цю техніку спеціально привезли на Михайлівську площу, щоб показати – ЗСУ – це потужна сила, це професійна сила. За останні 8 років українці змогли натренуватися безпосередньо у бойових умовах для знищення будь-якого ворога, який би не зайшов на нашу землю», – розповів Дмитро Махтаров, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України.

    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна музеї Україна окупація #stoprussia
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    У Києві запрацювала виставка підбитої російської техніки (відео)