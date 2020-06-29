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    Події в Україні

    Негода залишила без світла понад сотню населених пунктів України

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    Бригади обленерго відновлюють електропостачання - Негода залишила без світла понад сотню населених пунктів України
    Бригади обленерго відновлюють електропостачання

    Знеструмлені населені пункти у чотирьох областях

    Станом на ранок 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 103 населених пункти.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, без світла залишилися:

    • у Сумській області – 60 населених пунктів,
    • у Київській – 21,
    • у Чернігівській  – 20,
    • в Івано-Франківській – 2.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Як повідомлялося, у Міжгірському районі Закарпатської області у неділю, 28 червня, пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів. 

    На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два будинки.

    На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.

    До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.

    ДСНС електроенергія Україна негода дощ
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