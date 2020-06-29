Негода залишила без світла понад сотню населених пунктів України
Знеструмлені населені пункти у чотирьох областях
Станом на ранок 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 103 населених пункти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, без світла залишилися:
- у Сумській області – 60 населених пунктів,
- у Київській – 21,
- у Чернігівській – 20,
- в Івано-Франківській – 2.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Як повідомлялося, у Міжгірському районі Закарпатської області у неділю, 28 червня, пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів.
На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два будинки.
На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.
До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.