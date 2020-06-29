Негода залишила без світла понад сотню населених пунктів України



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Бригади обленерго відновлюють електропостачання

Знеструмлені населені пункти у чотирьох областях

Станом на ранок 29 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 103 населених пункти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, без світла залишилися:

у Сумській області – 60 населених пунктів,

у Київській – 21,

у Чернігівській – 20,

в Івано-Франківській – 2.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Як повідомлялося, у Міжгірському районі Закарпатської області у неділю, 28 червня, пройшли сильні зливи із грозами. За дві години випала 20-денна норма дощів.

На території Торунської сільради потік води зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне підтоплено одну новобудову та два будинки.

На місці працюють рятувальники, поліція, працівники дорожньої служби.

До слова, Папа Римський Франциск закликав вірян молитися за постраждалих від повеней в Україні.