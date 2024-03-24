ЗМІ: на окупованій території розбився на смерть радник глави однієї з республік РФ

Микола Хван врізався в «Урал», за кермом якого був російський окупант

Радник голови російської республіки Тива Микола Хван загинув у результаті авараії у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомило російське видання Astra.

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За даними ЗМІ, Хван вилетів на зустрічну смугу, врізався в «Урал» із військовим та загинув на місці. Це сталося ввечері 23 березня в районі тимчасово окупованого села Нововасильівка в Запорізькій області.

Зазначається, що за кермом автівки, яку протаранив Хван, був російський окупант, однак він не постраждав. А от Хван, як пише Astra, загинув на місці.

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Російська влада наразі цю інформацію не коментувала.

Нагадаємо, що 6 березня в тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Світлана Самойленко, яка організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.

Раніше в Бердянську було ліквідовано місцевого колаборанта Олександра Галія, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами.

Крім того, у селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на окупованій лівобережній частині Херсонщини, з українського дрона підірвано будинок місцевого окупаційного глави Геннадія Коломойця на прізвисько «Танкіст».