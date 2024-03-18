Путін озвучив головну мету свого «нового терміну»

Путін також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються»

Путін заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. Про це диктатор сказав, виступаючи перед журналістами після того, як у Росії закінчилися так звані «вибори Путіна».

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«Передусім нам потрібно вирішувати завдання в рамках СВО [спеціальної військової операції, як у РФ називають війну з Україною], зміцнювати обороноздатність, зміцнювати збройні сили. Це відбувається дуже гарним темпом і з чудовою якістю», – сказав Путін

Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

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За словами Путіна, представників Російського добровольчого корпусу «як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон». Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців нібито «втрати приблизно 800 осіб».

Диктатор сказав, що в Росії немає смертної кари, але «ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій».

Путін також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються».

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити «санітарну зону» на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати «засобам ураження, насамперед іноземного виробництва».

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Як відомо, у Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 24% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. Як повідомила журналістам голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав майже 88% голосів.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії «Нові люди». На четвертому – із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.

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До слова, Владислав Даванков, який є представником партії «Нові люди» переміг Володимира Путіна на закордонних виборчих ділянках. Там сьогодні утворилися багатогодинні черги противників війни.

Нагадаємо, в Росії відбуваються так звані вибори президента, на яких, очевидно, переможе диктатор Володимир Путін. Politico спрогнозувало, що може статися під час його нової «каденції», яка триватиме щонайменше до 2030 року.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.