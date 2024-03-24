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РФ будує залізницю до Бердянська. Британська розвідка розкрила задум ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ будує залізницю до Бердянська. Британська розвідка розкрила задум ворога
Росія будує нову залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через окуповані українські території
фото: tass.ru (ілюстративне)

За оцінками розвідників, нова залізниця – один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України

Російські загарбники будують залізницю на окупованих територіях України. Зокрема, однією з цілей РФ буде відновлення об’єктів промисловості в Маріуполі, які вона ж і зруйнувала у 2022 році. Про це йдеться у звіті міноборони Британії.

Російський диктатор Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму. Глава Кремля стверджує, що перша ділянка залізниці нібито відновлює доступ до Бердянська.

Водночас британська розвідка наголошує, що ця залізниця проходить через територію, вразливу до українських високоточних ударних систем великої дальності.

Нова залізнична гілка на південь від Донецька довжиною маже 60 км будувалася вісім місяців.

«Це майже напевно один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія здійснила на тимчасово окупованих територіях України, і відновлює залізничне сполучення, яке було перервано через бойові дії за межами Донецька», – йдеться у звіті британської розвідки.

На думку розвідників, однією з цілей окупантів буде підтримка активності у Маріуполі. Міноборони Британії вважає, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити «Азовсталь» та інші об'єкти, розбомблені ними ж у 2022 році.

Нагадаємо, що залізниця, яку Росія має намір побудувати на тимчасово окупованій території до Криму, є «значущою ціллю» для українських сил.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Росія почала будівництво залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим і пройде окупованою територією Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Теги: залізниця окуповані території Бердянськ британська розвідка

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