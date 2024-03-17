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Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї
Військова техніка, яку начебто знищено внаслідок атаки дрона-камікадзе, не працює вже кілька років
фото з відкритих джерел

Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» назвав атака дроном військової частини у Придністров'ї «російською провокацією».

Також Український Центр протидії дезінформації вважає, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї.

«Головна логіка дій Кремля полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки у РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру», – наголосили в центрі.

За даними Центру, росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі саме для нагнітання обстановки.

Раніше молдовське Бюро політики реінтеграції заявило, що по військовій частині в так званому Придністров'ї не завдавали жодних ударів.

Раніше у невизнаному Придністров'ї заявили про атаку на військову частину – там стався вибух, після якого почалася пожежа. Після атаки на аеродромі військової частини нібито згорів вертоліт. 

Раніше у столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця.

Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.

Раніше проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу

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Теги: пожежа вибух росія партії вертоліт активісти реконструкція чоловік росіяни

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