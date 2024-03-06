Організовувала «російські вибори»: у Бердянську ліквідовано колаборантку

Колаборантка залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні

6 березня 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна, яка організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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Як стало відомо, після окупації міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із росіянами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації.

«Так званий воєнний комендант Бердянська полковник ЗС РФ Бардін «призначив» Світлану Самойленко на посаду «заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів». У межах підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні», – повідомляє ГУР.

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Рідні зрадниці, а саме чоловік та повнолітній син також працюють на росіян.

фото: ГУР

За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську ліквідовано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами.

«Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так, у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Як повідомлялося, у грудні минулого року екснардепа ОПЗЖ Іллю Киву було ліквідовано у Підмосков’ї (Росія). Це була спецоперація Служби безпеки України.