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В окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта
Підприємець-колаборант Олександр Галій допомагав росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів
фото: Вікторія Галіціна/Telegram

Колаборант одним із перших пішов на співпрацю з ворогом

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідувано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами. Про це пише начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

«Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так, у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів. 

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. Місцеві Telegram-канали припускають, що його могли отруїти.

Нагадаємо, у селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на окупованій лівобережній частині Херсонщини, з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько «Танкіст».

Як повідомлялося, у грудні минулого року екснардепа ОПЗЖ  Іллю Киву було ліквідовано у Підмосков’ї (Росія).  Це була спецоперація Служби безпеки України.

Раніше у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ексначальника управління «народної міліції ЛНР» депутата «народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка.

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Теги: Запорізька область Бердянськ колабораціонізм

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