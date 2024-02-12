В окупованому Бердянську ліквідовано колаборанта

Колаборант одним із перших пішов на співпрацю з ворогом

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідувано місцевого колаборанта, який одним із перших пішов на співпрацю з росіянами. Про це пише начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

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«Утилізація зрадників України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області триває. Так, у Бердянську 10 лютого раптово пішов з життя місцевий підприємець-колаборант Олександр Галій, який одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення колаборант займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

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Проте після окупації міста він почав допомагати росіянам забирати бізнес та майно місцевих жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. Місцеві Telegram-канали припускають, що його могли отруїти.

Нагадаємо, у селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на окупованій лівобережній частині Херсонщини, з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько «Танкіст».

Як повідомлялося, у грудні минулого року екснардепа ОПЗЖ Іллю Киву було ліквідовано у Підмосков’ї (Росія). Це була спецоперація Служби безпеки України.

Раніше у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ексначальника управління «народної міліції ЛНР» депутата «народної ради ЛНР» Михайла Філіпоненка.