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На Херсонщині український дрон поцілив у будинок гауляйтера

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Херсонщині український дрон поцілив у будинок гауляйтера
У Новій Маячці підірвали будинок і машину гауляйтера
фото: Центр журналістських розслідувань

Колаборант вижив, але його будинок і автомобіль значно пошкоджені

У селищі Нова Маячка Ювілейної громади Херсонського району, що на окупованій лівобережній частині Херсонщини, з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько «Танкіст». Про це інфрмує Центр журналістських розслідувань з посиланням на власні джерела в окупації.

Повідомляється, що колаборант вижив, але його будинок і автомобіль значно пошкоджені.

Зазначається, що український дрон залетів до будинку 54-річного Геннадія Коломойця, голови окупаційної адміністрації селища Нова Маячка, близько четвертої години ранку 9 лютого. Це вже не перша спроба підриву «Танкіста» з повітря.

«Зараз у селищі українських дронів – як бджіл. Через це російські окупанти намагаються менш відкрито пересуватися місцевими дорогами, їхніх Уралів у Новій Маячці помітно поменшало. Переживати чужинцям є за що: наші дрони підривали їх тут не раз. Сподіваємось, наступного разу «Танкіст» отримає своє і вже не виживе», – розповіли джерела ЦЖР.

Повідомляється, що Геннадій Коломоєць, голова окупаційної «адміністрації» Нової Маячки Ювілейної громади, до 2017 року працював керівником новомаячківського СКП Сількомунгосп, а в 2020 році його обрали депутатом Ювілейної сільради від партії За майбутнє, яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Родом Геннадій Коломоєць з селища Козацьке Новокаховської громади Каховського району. Переїхав до Нової Маячки на початку 1990-х років і отримав тут прізвисько «Танкіст», оскільки колись деякий час навчався в танковому училищі, але не закінчив його. «Танкіст» активно співпрацює з окупантами, зокрема допомагав їм з проведенням «референдуму» і «виборів» у вересні 2023 року, а також з відкриттям школи.

Раніше РФ заявила, що двоє росіян готували теракт. Зокрема, основною ціллю мав стати кортеж кримського гауляйтера Сергія Аксьонова.

До слова, соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян українські спецслужби оголошено про підозру. Зокрема, вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.

Теги: окупанти партії автомобіль будинок повітря За майбутнє

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