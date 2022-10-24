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Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян
Розслідувачі шляхом деталізації дзвінків ідентифікували 30 військових російських інженері
фото:The Insider

Виявлений дослідниками підрозділ ГОЦ складається з трьох команд

Журналістам-розслідувачам The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вдалося з'ясувати, хто наводить російські ракети на цивільні об'єкти України. Йдеться про секретний підрозділ у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) Збройних сил Росії, що визначає польотні завдання для високоточних ракет.

Розслідувачі шляхом деталізації дзвінків, порівнянних з обстрілами України, ідентифікували 30 військових російських інженерів, більшість з яких молоді чоловіки і жінки з бекграундом у сфері інформаційних технологій і навіть в розробці комп'ютерних ігор. Журналісти встановили імена і посади цих військових злочинців.

Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян фото 1

Журналісти зазначають, що у відкритих джерелах навряд чи знайдеться інформація про ГОЦ. Їм вдалося дізнатися, що всі ракетники, що зараз на службі в головному обчислювальному центрі, зареєстровані як такі, що проживають і працюють за адресою Знам'янка, 19, в Москві - офіційною адресою Генштабу Збройних сил Росії.

Функції ГОЦ у військових виданнях описують як «надання ІТ-послуг» і «автоматизація ЗС РФ». Серед його співробітників, як з'ясували розслідувачі, є не тільки військові, а й люди з досвідом цивільної роботи як корпоративні айтішники або навіть гейм-дизайнери.

Журналісти вивчили метадані телефонних розмов начальника центру генерал-майора Роберта Баранова. І виявилося, що кожен раз перед запусками крилатих ракет у період з 24 лютого по кінець квітня 2022 року йому телефонували з одного конкретного номера, і він належить полковнику Ігорю Багнюку, зареєстрованому за тією ж адресою, що й інші встановлені офіцери ГОЦ - на Знам'янці, 19. Потім були вивчені метадані дзвінків Багнюка – виявилося, він інтенсивно спілкувався з понад 20 військовими інженерами і айтішниками з ГОЦ. Так і була реконструйована дослідниками The Insider, Bellingcat і Der Spiegel команда з 33 військових інженерів, що підпорядковуються полковнику Багнюку.

«Крім того, проаналізувавши ці дані, ми змогли пов'язати багато окремих ударів крилатими ракетами з конкретними підрозділами ГОЦ і виявили кореляцію між типом ракет і конкретними співробітниками ГОЦ», – зазначають журналісти.

Виявлений дослідниками підрозділ ГОЦ складається з трьох команд, кожна з яких програмує траєкторії польоту одного конкретного типу високоточних ракет:

ЗМ-14 – («Калібр», морського базування) – майор Іван Попов, майор Матвій Любавін, лейтенант Катерина Чугунова, капітан Сергій Ільїн, капітан Юрій Ніконов, старший лейтенант Дмитро Тихонов;

9М728 (він же Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер» (наземного базування) – майор Павло Обухов, капітан Ельвіра Обухова, майор Микита Поплавський, капітан Віктор Яскелайнен, лейтенант Олександр Григорян, лейтенант Володимир Петров;

Х-101 (повітряного базування) – капітан Артем Чернов, капітан Олексій Бетехтін, майор Андрій Іванютін, майор Микита Поплавський.

Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян фото 2

І, власне, глава ГОЦ генерал Роберт Баранов, полковник Ігор Багнюк з підрозділу цілевказівок і підполковник Антон Тимашинов.

Військові злочинці заперечують причетність до ГОЦ у телефонних дзвінках/

Хто наводить ракети на Україну. Журналісти-розслідувачі оприлюднили імена росіян фото 3

The lnsider спробував зв'язуватися з навідниками телефонами з отриманого білінгу, всі вони визнали, що ці телефонні номери належать їм, але категорично заперечували, що працюють у Головному обчислювальному центрі і мають будь-яке відношення до обстрілу України. Ільїн називав себе сантехніком, лейтенант Артем Веденов стверджує, що працює на свинофермі, капітан Юрій Ніконов заявив, що він – водій автобуса, майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на «Пітоні», лейтенант Катерина Чугунова каже, що у неї квітковий магазин.

Напередодні масованого ракетного удару 10 жовтня по Україні була помічена телефонна активність Багнюка і його підлеглих, починаючи з 2 жовтня і закінчуючи 9-м. В останню дату інженерам-навідникам було здійснено 11 дзвінків. Про що це свідчить? Про те, що ці удари планувалися мінімум тиждень і не могли бути наслідком підриву Кримського моста 8 жовтня 2022 року.

«9 жовтня безпосередньо перед ракетними ударами Багнюк послідовно обдзвонив трьох офіцерів-інженерів з групи ГОЦ, кожен з яких спеціалізувався на одному з трьох типів крилатих ракет», - наголошують дослідники.

Нагадаємо, триває 243 доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: військові розслідування обстріл полковник магазин війна водій

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