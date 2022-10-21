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Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо, куди влучили ракети (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо, куди влучили ракети (фото)
У житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему
Олександр Старух/Telegram

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок та школу

Російські терористи атакували Запоріжжя ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби.

Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

«На території міста можуть знаходитись частини боєприпасів. Вони небезпечні. Не можна підходити близько та чіпати їх. У рази виявлення викликайте рятувальників», – зазначив голова ОВА.

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Крім того, Старух повідомив, що існує ймовірність повторних атак. І закликав громадян бути максимально пильними та обережними.

Нагадаємо, близько 8:40 стало відомо, що російські загарбники обстрілюють ракетами Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Харкові.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Теги: війна Запоріжжя росія окупанти Україна ракета школа

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