ЗМІ підрахували тривалість «життя» російського солдата на фронті в Україні

Від повістки до труни у середньому минає 60 діб

Російське видання «Нова газета. Європа» проаналізувало 9905 постів у групах соціальної мережі «ВКонтакті», де військових, які виїхали на фронт, шукають їхні родичі. Журналістам вдалося ідентифікувати 1365 солдатів із Росії та самопроголошених республік Донбасу, які «зникли безвісти» за рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Видання зазначає, що реальна кількість зниклих набагато вища, оскільки далеко не всі родичі повідомляють про це в соцмережах. При цьому була виявлена певна закономірність. «60 діб – стільки, загалом, солдати брали участь у війні доти, як перестали виходити зв'язок. На пошуки йдуть місяці, а про долю щонайменше 85 військових їхнім родичам нічого невідомо навіть через півроку пошуків. Багато хто з них досі сподівається знайти близьких…», – пише «Нова газета. Європа».

Видання підіймає доволі важливе питання, яке турбує його аудиторію: чи можуть родичи тих, хто на війні пропав безвісти, розраховувати на виплати? Йдеться про 12,5 млн рублів родинам загиблих. Виявляється, що ні. І ця проблема особливо актуальна «на тлі відсутності нормального забору ДНК», тобто ідентифікації тіл загиблих. Але перспективи існують. «Навіть якщо тіло так і не знайдуть, солдата однаково визнають загиблим. Статус зниклого безвісти не довічний і закінчується через два роки після закінчення війни. Лише тоді сім'я зможе розраховувати на компенсацію», – пишуть російські журналісти.

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Нагадаємо, що, станом на 24 лютого 2023 року (тобто за рік повномасштабного вторгнення), українські захисники знищили приблизно 147470 загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.