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Росія може мобілізувати ще мільйон людей – розвідка Німеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія може мобілізувати ще мільйон людей – розвідка Німеччини
фото ілюстративне

Очільник німецької спецслужби вважає, що Путін не готовий до переговорів

Кремль може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців. Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Каль нагадав, що восени 2022 року було мобілізовано приблизно 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже направлена на поле бою.

«Мобілізаційний потенціал Росії – резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне», – наголосив він.

Очільник німецької спецслужби вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів. Адже зараз Путін прагне ухвалити рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах.

Крім того, зазначається, що війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході. 

«Спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю точних воєнних, скоріше символічних та демонстративних дій. Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі», –наголосив він.

Раніше міністерство закордонних справ Німеччини випустило попередження про відвідини Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю – російських регіонів, що межують із Україною.

Українська розвідка ж повідомила, що російська влада готує масову мобілізацію студентів на війну.

Теги: Німеччина війна росія мобілізація

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