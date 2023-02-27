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Мати мобілізованого росіянина отримала від влади двері до вуличного туалету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мати мобілізованого росіянина отримала від влади двері до вуличного туалету
Муніципальна влада Червоноармійського району

Дошки на туалеті збиті так, що на дверях красується величезна буква Z, яка є символом окупантів

Влада Росії надала матері мобілізованого в армію неймовірну послугу – їй полагодили двері в туалеті на вулиці. Цією допомогою похвалилися на сторінці держорганізації у станиці Мар'янській Красноармійського району на Кубані.

Повідомляється, що жінка довго соромилася попросити про допомогу, але, мабуть, зламані двері доставляли їй дискомфорт, тож вона наважилася. За словами матері мобілізованого, двері зірвало із завіс через сильний вітер. У найкоротший строк місцева влада вирішила проблему, але не побудувавши новий туалет або провівши каналізацію до будинку – вони просто зробили нові дерев’яні двері.

«Без зайвих розмов співробітники підприємства «Ремпобутбуд» виготовили та встановили нові двері», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що дошки збиті так, що на дверях красується величезна буква Z, яка є символом окупантів.

У мережі таку допомогу росіяни висміяли і назвали відвертою ганьбою:

  • Акуратно зробили! Молодці. Одразу видно, що надворі 2023 рік. Сучасні технології, обладнання та майстерність дозволяють якісно та красиво робити вуличні туалети;
  • «Шановна» адміністрація Красноармійського району, ви пробили дно. Крінж повний виставляти таке напоказ.
  • Аахах. Не смішно? Це Росія!
  • А може все-таки парочку річних зп чиновників витратите на цілі туалети, а не тільки на двері?

Раніше у Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі.

Також родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь.

Інші ж родини потішили пельменями.

Теги: окупанти росія війна

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