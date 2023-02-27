Мати мобілізованого росіянина отримала від влади двері до вуличного туалету

Дошки на туалеті збиті так, що на дверях красується величезна буква Z, яка є символом окупантів

Влада Росії надала матері мобілізованого в армію неймовірну послугу – їй полагодили двері в туалеті на вулиці. Цією допомогою похвалилися на сторінці держорганізації у станиці Мар'янській Красноармійського району на Кубані.

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Повідомляється, що жінка довго соромилася попросити про допомогу, але, мабуть, зламані двері доставляли їй дискомфорт, тож вона наважилася. За словами матері мобілізованого, двері зірвало із завіс через сильний вітер. У найкоротший строк місцева влада вирішила проблему, але не побудувавши новий туалет або провівши каналізацію до будинку – вони просто зробили нові дерев’яні двері.

«Без зайвих розмов співробітники підприємства «Ремпобутбуд» виготовили та встановили нові двері», – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що дошки збиті так, що на дверях красується величезна буква Z, яка є символом окупантів.

У мережі таку допомогу росіяни висміяли і назвали відвертою ганьбою:

Акуратно зробили! Молодці. Одразу видно, що надворі 2023 рік. Сучасні технології, обладнання та майстерність дозволяють якісно та красиво робити вуличні туалети;

«Шановна» адміністрація Красноармійського району, ви пробили дно. Крінж повний виставляти таке напоказ.

Аахах. Не смішно? Це Росія!

А може все-таки парочку річних зп чиновників витратите на цілі туалети, а не тільки на двері?

Раніше у Підмосков'ї сім’ї мобілізованих отримали по 10 кг картоплі.

Також родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь.

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Інші ж родини потішили пельменями.