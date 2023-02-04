Противник вербує на війну жінок-в’язнів із окупованих територій

Завербованих направлено на територію Російської Федерації для проходження підготовки

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що жінок направлено на територію Російської Федерації для проходження підготовки.

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Раніше повідомлялося, що Пригожин вербує у «Вагнер» вивезених до РФ українських в’язнів.

Крім того відомо, що з усіх завербованих «вагнерівцями» в’язнів на фронті залишилася лише п’ята частина.

До слова, триває 346-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби ворог здійснив дев'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.