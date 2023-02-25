У річницю вторгнення окупанти зазнали серйозних втрат: дані Генштабу

ЗСУ за добу знищили десятки одиниць ворожої техніки

За минулу добу, 24 лютого, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів, від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано приблизно 147470 загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Водночас минулої доби ЗСУ завдали потужного удару по ворожій техніці, знищивши десятки одиниць танків, броньованих машин та артилерійських система.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022-го по 25 лютого 2023 року орієнтовно склали:

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танків ‒ 3375 (+12 за добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6609 (+9) од.,

артилерійських систем – 2373 (+10) од.,

РСЗВ – 475 (+1) од.,

засоби ППО ‒ 247 (+0) од.,

літаків – 299 (+0) од.,

гелікоптерів – 288 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2) од.,

крилатих ракет ‒ 873 (+0) од.,

кораблі/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5235 (+11) од.,

спеціальної техніки ‒ 230 (+1) од.

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках