Зміїний: британська розвідка назвали причину втечі окупантів

ЗСУ завдавали ракетних ударів по російському гарнізону

Рашисти відійшли з острова Зміїний у Чорному морі через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як «жест доброї волі», як вона стверджувала. Про це повідомила британська розвідка.

«Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ударів по російському гарнізону з використанням ракетних і безпілотних ударів», – зазначає міноборони Великої Британії у Twitter.

Крім того, ЗСУ використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити острів.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації зі звільнення острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, чим Зміїний був важливий для росіян.

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