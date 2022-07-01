ЗСУ пояснили, чому так важливе звільнення острова Зміїний

Збройні Сили України звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів

Острів Зміїний був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря

Збройні Сили України пояснили, чому так важливе звільнення острова Зміїний. Про це йдеться у Telegram-каналі ЗСУ.

Зокрема, наголошується, що острів Зміїний був для окупантів важливим елементом для контролювання північно-західної частини Чорного моря.

«Після того, як окупанти захопили наш Крим і вишки «Бойка« вони розмістили там свій спецназ і морську піхоту, + РЛС, ППО, акустичні станції. Це дало їм змогу створити систему спостереження з узбережжя, яка висвітлювала всю обстановку в цій частині Чорного моря, а саме – надводну, підводну та повітряну. Зміїний водночас дозволяв контролювати самий захід до гирла Дунаю, контролювати наші порти та судноплавні шляхи», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ЗСУ, деокупація острова означає, що Одещина не знаходиться під загрозою висадки десанту, і окупанти не зможуть розмістити берегові ПКРК, для підвищення ефективності застосування цих ракет по території України, щоб скоротити реакцію нашої ППО на них.

Також загарбники не зможуть блокувати судноплавні шляхи у цьому районі.

«Чи розблокує це українські порти? – на жаль, ні. Вивезення зерна з наших портів потребує великого комплексу дій, зокрема розмінування та пошуку військових тральщиків», – пояснили в ЗСУ.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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