Зміна командувача військами в РФ. Кремль роз’яснив цілі війни

Росія намагатиметься повністю окупувати Донецьку та Луганську області

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче повністю захопити Донецьку на Луганську області. Про це він сказав журналістам, передають росЗМІ.

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Речник зазначив, що цілі «спецоперації» нібито не змінилися з початку.

«ДНР» та «ЛНР», як суб'єкти Росії, мають бути звільнені», – сказав Пєсков.

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Також Пєсков відреагував на ситуацію в Соледарі. За його слова, окупанти воюють героїчно, проте «головну частину ще потрібно виконати».

Нагадаємо, 11 січня командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що часті кадрові зміни в керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні військами росіян.

Український військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що такі кадрові рішення – це фактично посилення керівництва, яке буде далі керувати так званою операцією. Це пов’язано з тим, що Путін готовий до підвищення ставок. Скоріш за все, він буде залучати додаткові резерви для реалізації плану по захопленню Луганської та Донецької областей. Спробує закріпитись на півдні з метою утримання коридору, що з’єднує окупований Донецьк з окупованим Кримом