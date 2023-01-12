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Росія змінила командувача військами: Генштаб вказав на проблему окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія змінила командувача військами: Генштаб вказав на проблему окупантів
фото:Генштаб

У Генштабі вважають, що якби у РФ було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що Часті кадрові зміни в керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні військами росіян. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

«Ми відстежуємо те, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни. Якби у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б. Останні кадрові зміни свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають», – зазначив Громов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго Кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в Кремлі вже «готуються до певних подій», хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Як відомо, 11 січня командувачем об'єднаного угрупування російських військ, які ведуть війну в Україні, призначено начальника генштабу збройних сил генерала армії Валерія Герасимова. Колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

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Теги: буревій Олексій Данілов радник Генштаб путін росія кадрові зміни

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