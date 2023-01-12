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Перестановки у військовому командуванні РФ: ISW назвав дві мети Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перестановки у військовому командуванні РФ: ISW назвав дві мети Кремля
Відбулися зміни в командуванні російського збройного угруповання
фото з відкритих джерел

Аналітики прогнозують, що нові призначення можуть призвести до посилення протистояння Пригожина і Кремля

Призначення Валерія Герасимова командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні і загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково мають на меті продемонструвати як на міжнародній арені, так і всередині Росії відданість Кремля традиційним силовим структурам міноборони РФ і готовність Путіна вести тривалу війну в Україні та відновити наступальні операції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що це призначення сприяє двом зусиллям Кремля: спробі поліпшити російське командування і управління для вирішальних військових зусиль у 2023 році і політичному кроку, спрямованому на зміцнення російського міноборони проти викликів з боку російських військових блогерів і силовиків, таких як фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, які критикують ведення війни Кремлем.

Крім того, в ISW припускають, що нові призначення можуть призвести до посилення протистояння Пригожина Кремлю.

«Герасимов навряд чи швидко відновить і реформує російське ведення війни в Україні для досягнення максималістських цілей Путіна», – прогнозують аналітики.

Нагадаємо, 11 січня Кремль змінив одного з головних керівників війни – командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні став Валерій Герасимов. А от колишній командувач Сергій Суровікін стане одним із його трьох заступників. Він залишається на посаді командувача повітряно-космічними силами.

Теги: росія путін війна Україна ПВК Вагнера

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