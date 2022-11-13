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Зруйнований Антонівський міст зафільмували з дрона (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зруйнований Антонівський міст зафільмували з дрона (відео)
Антонівський міст остаточно зруйновано
фото: скріншот із відео

На мосту вціліли лише кілька прольотів

У мережі показали, який вигляд має зруйнований Антонівський міст. Відповідне відео, де переправу видно з дрона, виклали у соцмережах.

На відео видно, що міст остаточно зруйновано, вціліли лише кілька прольотів.

Нагадаємо, раніше Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст. За його словами, обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Вона вдарила по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому. 

Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Також CNN повідомляв, що російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області.

11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

Теги: Міноборони Херсон ракета звільнення росіяни

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