Зруйнований Антонівський міст зафільмували з дрона (відео)

На мосту вціліли лише кілька прольотів

У мережі показали, який вигляд має зруйнований Антонівський міст. Відповідне відео, де переправу видно з дрона, виклали у соцмережах.

На відео видно, що міст остаточно зруйновано, вціліли лише кілька прольотів.

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Нагадаємо, раніше Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст. За його словами, обвалення Антонівського мосту у п'ятницю, 11 листопада, трапилось внаслідок влучання ракети Himars. Вона вдарила по колоні з боєприпасами, які рухались по ньому.

Також він озвучив ще одну версію. Ракета Himars потрапила в ту вибухівку, яка була закладена, щоб підірвати міст, коли всі росіяни перейдуть на інший берег.

Також CNN повідомляв, що російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області.

11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.