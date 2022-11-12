Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни під час відступу зруйнували на Херсонщині сім мостів – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни під час відступу зруйнували на Херсонщині сім мостів – CNN
Серед пошкоджених – автомобільний та залізничний Антонівські мости поблизу Херсона
фото: edition.cnn.com

Загарбники пошкодили автомобільний і залізничний мости над дамбою Каховської ГЕС

Російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області. Зокрема, загарбники пошкодили переправи біля Каховської ГЕС. Про це повідомляє CNN.

Журналісти телеканалу проаналізували супутникові знімки, які їм надала компанія Maxar Technologies.

Серед пошкоджених мостів – автомобільний та залізничний Антонівські мости поблизу Херсона. Також мова йде про автомобільний і залізничний мости над дамбою Каховської ГЕС у районі Нової Каховки.

CNN підтверджує, що росіяни пошкодили і саму конструкцію дамби, через що з трьох шлюзових воріт витікає вода.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

Теги: звільнення Міноборони росіяни Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі звільненого від окупантів Херсона зустрічали українських військових
Керівництво Херсонщини вже готується повернутися до звільненого обласного центру
Сьогодні, 14:09
ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада
Банкова показала вулиці визволеного Херсона (фото)
Сьогодні, 13:12
ЗСУ продовжують просуватися на Херсонщині
ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини
Сьогодні, 12:53

Події в Україні

Маляр показала командувачів, які звільняють український південь (фото)
Маляр показала командувачів, які звільняють український південь (фото)
Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео)
Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео)
Росіяни під час відступу зруйнували на Херсонщині сім мостів – CNN
Росіяни під час відступу зруйнували на Херсонщині сім мостів – CNN
Біля Каховської ГЕС окупанти залишили щедрий «лендліз» для ЗСУ
Біля Каховської ГЕС окупанти залишили щедрий «лендліз» для ЗСУ
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Литва зібрала $250 тис. на морський дрон для України
Литва зібрала $250 тис. на морський дрон для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Головне за ніч: втрати рашистів та нові трофеї ЗСУ
116K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
64K
Путін вже боїться залишати бункер
62K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца
25K
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
21K
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту