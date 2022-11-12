Росіяни під час відступу зруйнували на Херсонщині сім мостів – CNN

Загарбники пошкодили автомобільний і залізничний мости над дамбою Каховської ГЕС

Російські війська під час відступу зруйнували щонайменше сім мостів у Херсонській області. Зокрема, загарбники пошкодили переправи біля Каховської ГЕС. Про це повідомляє CNN.

Журналісти телеканалу проаналізували супутникові знімки, які їм надала компанія Maxar Technologies.

Серед пошкоджених мостів – автомобільний та залізничний Антонівські мости поблизу Херсона. Також мова йде про автомобільний і залізничний мости над дамбою Каховської ГЕС у районі Нової Каховки.

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CNN підтверджує, що росіяни пошкодили і саму конструкцію дамби, через що з трьох шлюзових воріт витікає вода.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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